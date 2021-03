Il y a quelques jours, le PSG découvrait son adversaire en quarts de finale de la Ligue des Champions. Et on peut dire que Paris a tiré le gros lot, avec l'épouvantail du Bayern Munich. Lors du rassemblement des Bleus, tous les regards étaient naturellement tournés vers le défenseur français du Bayern, Lucas Hernandez. Sondé par L'Equipe, le joueur bavarois a averti les coéquipiers de Kylian Mbappé avant le choc.

"On a 4 occasions, on marque 4 buts"

«Ce sera un très gros match, un rendez-vous pour se faire plaisir. Ce ne sera pas facile d'éliminer Paris, qui sera un peu revanchard par rapport à la dernière finale. Les Parisiens auront de l'envie mais nous aussi (...) Plusieurs joueurs importants sont partis mais d'autres très grands les ont remplacés. Plus fort, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on a une super équipe. Quand vous voyez notre qualité offensive : on a quatre occasions, on marque quatre buts, c'est incroyable. Mais cela suppose un bloc défensif solide et nos joueurs offensifs ont cette capacité à se replier sans rechigner. Tout le monde est prêt à se donner à fond.» Le PSG va donc devoir se méfier...