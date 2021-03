Mbappé, quel est son meilleur poste ?

Révélé dans une attaque à deux à Monaco et replacé sur le côté droit par Emery au PSG et Deschamps en équipe de France, Kylian Mbappé a aussi endossé un rôle de numéro 9 pur, sur certains matchs, avec son club. Mais c'est bien sur le côté gauche de l'attaque qu'il semble désormais prendre une autre dimension. Selon Mickaël Madar, ancien attaquant international français, le prodige de Bondy doit se fixer à ce poste, comme a pu le faire Cristiano Ronaldo dans sa carrière.

A gauche voire à droite, mais pas dans l'axe

"Moi, je le préfère côté gauche. Quand je le vois au PSG, je le préfère côté gauche, a expliqué Madar dans des propos tenus sur Canal +. Il s’y sent bien, peut rentrer dans l'axe pour enrouler le ballon, frapper. Je trouve qu’il a plus d’aisance et de facilités côté gauche. Maintenant, un côté ou l’autre, c’est beaucoup mieux que dans l’axe. Mbappé a besoin d’espace. S’ils veulent bâtir l’équipe de France autour de lui, ce n’est pas en tant qu’avant-centre", a conclu l'ancien attaquant du PSG lors du Late Football Club.