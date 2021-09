Mbappé - Giroud, pourquoi ça tique

Kylian Mbappé et Olivier Giroud ne sont pas les meilleurs amis au monde. On le savait, mais beaucoup pensaient que le désaccord entre les deux joueurs datait de l’avant-Euro seulement suite aux déclarations tapageuses tenues par le néo-Milanais après le match amical contre la Bulgarie. Mais, il apparait que cela fait bien plus longtemps que les deux hommes sont en froid.



Deschamps a dû faire un choix fort

Les premières frictions entre les deux Bleus datent de la Coupe du Monde en Russie, d’après ce qu’a révélé L’Equipe. Après le décevant premier match contre l’Australie (2-1), plusieurs joueurs avaient interpellé Didier Deschamps sur le penchant limité de certains attaquants pour le travail défensif. Olivier Giroud, sur le banc ce jour-là, faisait partie des plaignants. Mbappé, qui n’avait pas été à la hauteur contre les Socceroos, avait pris cette fronde contre lui. Il en a voulu à Giroud personnellement et il lui en veut toujours.

Ce conflit a donc pu impacter l’ambiance au sein de l’équipe de France durant le dernier Euro. Un vrai problème pour Didier Deschamps. Ce dernier a donc été obligé de trancher dans le vif. L’absence de Giroud de sa dernière liste, couplée aux reproches qu’il lui a adressés publiquement, suggère qu’il a choisi son camp.

