Mbappé et Hernandez finalement aptes ?

L'équipe de France a débuté ce lundi le rassemblement international du mois d'octobre, avec en perspective un déplacement en Islande vendredi prochain, puis la réception de la Turquie trois jours plus tard, deux rencontres comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020.

Or, ces deux oppositions, Kylian Mbappé et Lucas Hernandez semblaient susceptibles de les manquer sur blessure, après avoir été convoqués par Didier Deschamps dans la liste initiale des joueurs retenus. Pourtant, d'après les informations de RMC Sport, l'attaquant du Paris Saint-Germain et le défenseur du Bayern Munich ont participé en début de soirée à la première séance d'entraînement des Bleus.