Mbappé devant Messi, mais derrière Neymar

Les louanges ont été nombreuses ce week-end pour Kylian Mbappé. Large contributeur à la victoire des Bleus face au Kazakhstan (8-0) avec un quadruplé à la clef, l'attaquant tricolore poursuit sa jeune carrière à la vitesse grand V. Sélectionné à cinquante-deux reprises en équipe de France, le natif de Bondy a déjà claqué 23 buts. Un rythme effréné qui le place parmi les joueurs les plus précoces à atteindre un tel rendement.

Selon les statistiques relayées par L’Équipe, seul Neymar a réussi à faire mieux que Kylian Mbappé ces dernières années. Quand le champion du monde tricolore est parvenu à 23 buts à 22 ans et 52 sélections, le Brésilien a fait mieux puisqu'il n'avait que 21 ans et 37 sélections au moment de marquer ce fameux 23e but.

Derrière les deux hommes, on retrouve Romelu Lukaku qui avait atteint ce chiffre à 24 ans (et 61 sélections), puis Lionel Messi (24 ans, 69 sélections) et Cristiano Ronaldo (25 ans, 74 sélections).