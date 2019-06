Mbappé, déjà 100 buts !

Kylian Mbappé est un monstre de précocité. S'il n'aime pas qu'on fasse référence à son jeune âge, certains marqueurs méritent d'être soulignés. En ouvrant le score en Andorre, mardi soir avec les Bleus lors des éliminatoires de l'Euro 2020 (succès 0-4), le Parisien n'a pas seulement facilité la tâche de l'équipe de France. L'attaquant tricolore a aussi inscrit son 100e but chez les professionnels. Déjà !

100 - Kylian Mbappé a inscrit son 100e but toutes compétitions confondues en club (87) + sélection (13), lors du 180e match disputé dans sa carrière. Affamé. @KMbappe @equipedefrance #ANDFRA pic.twitter.com/MwxjCUuOoX — OptaJean (@OptaJean) 11 juin 2019

Pour y parvenir, le droitier a disputé 180 matches. En atteignant cette barre symbolique à 20 ans et 5 mois seulement, le Parisien fait mieux que les deux références mondiales. Lionel Messi avait passé le cap à 22 ans et 3 mois. Cristiano Ronaldo était lui un tout petit peu plus en retard à 22 ans et 11 mois. Aujourd'hui les deux monstres du ballon rond ont dépassé la barre des 600 réalisations, de quoi laisser rêveur Mbappé.

Dans le détail, le natif de Bondy a marqué 27 buts avec son club formateur, l'AS Monaco. Au PSG, Mbappé en est déjà à 60 réalisations. Et avec les Bleus, "Kyky" a signé son 13e but mardi soir en piquant le ballon sur un service d'Antoine Griezmann. L'Equipe précise que l'attaquant a marqué 76 fois du pied droit, 19 fois du pied gauche et de la tête à 5 reprises. C'est peut-être dans ce dernier secteur de jeu que le Parisien doit progresser pour empiler encore davantage les buts. Surtout pour jouer avant-centre.