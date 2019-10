Matuidi: "Dans l'ensemble, on méritait de gagner"

L'équipe de France a été contrainte au match nul lundi au Stade de France face à la Turquie (1-1). Un résultat qui contraint les Bleus à patienter encore un peu pour valider la qualification à l'Euro 2020.

"On a dominé, on s’est procuré des occasions, notamment en première période. Après, on a fait le plus dur en marquant, malheureusement on prend ce but à la fin qui nous donne un peu de regrets. Dans l’ensemble, on méritait de gagner. Ça reste un point et c’est un pas de plus vers notre objectif", a plaidé Blaise Matuidi sur le site de la FFF.