Mattéo Guendouzi : "C’était dur après la liste"

A 24h de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier, Mattéo Guendouzi s’est présenté devant la presse ce jeudi. L’occasion pour lui d’évoquer sa signature à l’OM l’été dernier mais également son absence de la dernière liste de Didier Deschamps. En effet, le milieu de terrain olympien, pourtant présent lors de la Coupe du Monde 2022, a été devancé dans la hiérarchie par Khéphren Thuram. En conférence de presse, l’ancien joueur d’Arsenal ou de Lorient est revenu en toute franchise sur ses sentiment à la suite non-convocation chez les Bleus.

"Mentalement c’était dur après la liste, mais il faut rester fort pour continuer de travailler"

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu de coupure pendant la trêve. C’était difficile au moment de la liste, mais cela m’a permis de me reposer pour repartir de plus belle sur la dernière ligne droite. Mentalement c’était dur après la liste, mais il faut rester fort pour continuer de travailler et être le meilleur possible pour être appelé en juin. Mon poste à l’OM ? Je ne pense pas que cela ait joué sur mon absence au rassemblement, car je jouais déjà à ce poste et j’ai joué à la Coupe du Monde. Je n’ai pas eu le sélectionneur après la liste, il n’a pas à se justifier sur ses choix. Il va falloir travailler plus pour être indispensable en sélection.»