Match de préparation (F) : La France termine par un récital face au Vietnam

Un match à sens unique, une première période parfaite



Fin du match à Orléans ! Victoire 7️⃣-0️⃣ 🔥

Nos Bleues font le plein de confiance avant le départ en Angleterre et le début de l'@WEURO2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#FRAVIE #FiersdetreBleues #WEuro2022 pic.twitter.com/ej2jGSR7ZS

— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 1, 2022

Un récital pour terminer la préparation avant l'Euro.), la formation entraînée par Corinne Diacre devait composer sans Wendie Renard, Grace Geyoro et Sakina Karchaoui, mais elle n'a pas tardé pour rapidement ouvrir le score. Dès la 5ème minute, profitant d'un centre rasant effectué par Kadidiatou Diani, Delphine Cascarino a devancé son opposante pour propulser le ballon au fond des filets (1-0). D'abord décisive à la passe, Kadidiatou Diani s'est muée en buteuse, 6 minutes plus tard, d'un tir du gauche (2-0, 11ème)., Sandie Toletti (3-0, 16ème) et également Marie-Antoinette Katoto, d'une tête bien sentie (4-0, 22ème) ont aussi pu participer à la fête. Pendant près d'une dizaine de minutes, les filets ont eu droit à du repos, avant que la formation tricolore ne réenclenche la machine. Trouvée par une belle remise de Katoto dos au but, Clara Mateo a vu son ballon terminer dans les filets malgré l'opposition de la gardienne (5-0, 33ème). La ballade des Bleues s'est poursuivie juste avant la pause, avec la seconde réalisation de Kadidiatou Diani, trouvée par Cascarino dans la surface (6-0, 45ème+1).Lors d'un second acte surtout marqué par de la gestion et de nombreux changements, la France a dû patienter jusqu'à la 78ème minute pour donner plus d'ampleur à son récital. La persévérance de Marion Torrent sur le côté droit a été récompensée par Aïssatou Tounkara, qui, d'une tête, a marqué (7-0, 78ème).