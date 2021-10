Maignan, la relève est assurée

Ce n'est qu'une question de temps. C'est désormais bien clair dans l'esprit de chacun, à commencer par celui de Hugo Lloris : Mike Maignan sera son successeur en tant que gardien titulaire de l'équipe de France. Pour la première fois, Didier Deschamps a plus qu'entériné la nouvelle hiérarchie en ne sélectionnant même pas Steve Mandanda. Même s'il était déjà entendu que Maignan était passé n°2... L'ancien gardien lillois, champion de France il y a un peu plus de quatre mois, a immédiatement confirmé à l'AC Milan, où il s'est imposé d'entrée en patron. Dès la préparation, en amical contre le Real Madrid, il a fait étalage de sa spécialité en repoussant un penalty de Bale. Avant d'insister en Ligue des Champions.

21 - Mike Maignan a gardé sa cage inviolée à 21 reprises en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé parmi les gardiens des 5 grands championnats.

Lors du magnifique affrontement à Anfield entre Liverpool et les Rossoneri, les Milanais ont perdu d'une courte tête (3-2) mais, loin de se limiter à ce seul exercice. A 26 ans, alors que Hugo Lloris affiche 34 printemps, l'avenir est tout tracé pour Maignan. Il dispose d'un vrai boulevard, pouvant se permettre d'apprendre encore dans l'ombre de son capitaine en sélection, sans qu'une certaine frustration pointe le bout de son nez. A voir, en revanche, après la Coupe du Monde 2022... Avant l'Euro, il assurait ne s'être pour le moment "jamais posé la question" : "On est dans la même équipe, je ne suis pas là pour faire de la concurrence. On est en entraide, pas en compétition. Je ne recherche pas de statut."Pas besoin de réclamer, on lui donne. Un privilège évidemment réservé aux grands. L'état d'esprit du gardien formé au Paris Saint-Germain est irréprochable, ce qui participe à la maturité quasiment parfaite du personnage. A Milan, Stefano Pioli est tout aussi dithyrambique : "Il s'intègre très bien, j'aime sa mentalité et son envie d'apprendre, j'apprécie beaucoup sa capacité d'alternance entre le jeu court et le jeu long. Si l'adversaire vient nous presser haut, ça nous offre une nouvelle possibilité. Il est disponible, curieux, volontaire et très fort." Gardien complet et moderne, Maignan avait pu affirmer à La Voix du Nord, au coeur de la saison dernière (en décembre 2020), qu'il. En assumant par la suite dans les faits, sur le terrain.