Lucas Digne, touché à la cheville droite, s'est ajouté à la longue liste des blessés de l'équipe de France pour la Ligue des nations et a été remplacé mardi par le jeune novice Adrien Truffert, a annoncé la Fédération. Victime d'un "oedème à la cheville droite", Digne "ne pourra pas participer aux deux matches contre l’Autriche jeudi au Stade de France et au Danemark, dimanche", a précisé la FFF. Truffert (Rennes, 20 ans) était déjà présent à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France Espoirs.

Le joueur d'Aston Villa était venu au centre d'entraînement de Clairefontaine en début de soirée lundi soir, lui-même appelé à la dernière minute pour pallier l'absence du Milanais Theo Hernandez, touché à une cuisse. Il a fait constater sa blessure par l'encadrement médical des Bleus. Truffert (Rennes, 20 ans) était déjà à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France Espoirs, qui dispute deux matches amicaux, en Allemagne et contre la Belgique. Le sélectionneur Didier Deschamps doit faire face à une cascade de blessures pour cette rentrée.

En plus de Theo Hernandez, il a dû composer sans Paul Pogba, convalescent après son opération du genou droit le 5 septembre, ni Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Karim Benzema, Adrien Rabiot et Ibrahima Konaté. Lundi, le capitaine Hugo Lloris a lui aussi été contraint au forfait, touché à une cuisse. Avec cette douzaine de blessés pour cet ultime rassemblement des Bleus avant le Mondial-2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), l'équipe de France compte cinq novices: Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Alban Lafont, Benoît Badiashile et Truffert. Déjà hors course pour la victoire en Ligue des nations dont ils sont tenants du titre, les Bleus espèrent éviter la relégation en deuxième division de cette épreuve lancée en 2018 pour remplacer les traditionnels matches amicaux des rassemblements internationaux.