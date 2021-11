Lizarazu en désaccord avec Deschamps : l’injustice pour Clauss !

Le piston droit du Racing Club de Lens est l'un des grands artisans de l'excellente campagne des Sang et Or, actuellement dauphins du PSG. Un rendement néanmoins jugé insuffisant par Didier Deschamps pour intégrer l'équipe de France. Malgré les performance en demi-teinte de Benjamin Pavard et le manque de ressources à ce poste, le sélectionneur des Bleus joue la montre sur le cas Clauss.

Lizarazu encense Clauss : "Le meilleur piston côté droit en France aujourd’hui par rapport à ses performances"

Selon Bixente Lizarazu, Jonathan Clauss a pourtant la légitimité pour prétendre à une place en équipe de France, qui plus est dans le système préférentiel des Bleus ces derniers mois. "Ça me paraît possible puisqu’il est en pleine forme, en pleine confiance. C’est le meilleur piston côté droit en France aujourd’hui par rapport à ses performances, il fait un superbe début de saison, a noté l'ancien défenseur à Telefoot, avant de nuancer son point de vue en déclarant que le numéro 1 reste Benjamin Pavard.

"Après la question, c’est de savoir si Didier Deschamps va le prendre. Il est à Lens, il ne joue pas en coupes d’Europe, il n’a que deux saisons au plus haut niveau en Ligue 1. C’est peut-être des questions que se pose Didier Deschamps. Est-ce qu’il est capable de monter au plus haut niveau international ? Pavard est numéro un, mais avec Dubois, pour moi, il y a un débat et un duel. Moi je ne serais pas surpris s’il venait en équipe de France, avec ce statut de numéro deux", a conclu le champion du monde 1998.