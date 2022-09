Ligue des Nations : Mbappé et Giroud maintiennent les Bleus à flot

L'Autriche avait tout du match piège pour les Bleus qui, en cas de défaite, auraient été reversés en deuxième division de la Ligue des Nations. Mais les deux attaquants tricolores, Kylian Mbappé (56') et Olivier Giroud (65'), ont confirmé leur bon début de saison en club en marquant tous les deux.

Le premier permet à l'attaquant du PSG d'entrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France. Alors qu'avec sa tête gagnante, Giroud se rapproche à deux unités du record absolu de Thierry Henry (41).

Deux nouveaux joueurs à l'infirmerie

Au rayon des mauvaises nouvelles, Didier Deschamps enregistre deux nouveaux forfaits après les sorties sur blessure du défenseur Jules Koundé et de Mike Maignan dans les buts.

À deux mois du début du Mondial 2022 au Qatar, l'équipe de France est touchée par une vague de blessures pour ce premier rassemblement de la saison. Le gardien et capitaine Hugo Lloris manquait déjà à l'appel, comme Presnel Kimpembe, les frères Theo et Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman et Karim Benzema.