L'attaquant vedette du Paris SG intègre le classement des dix meilleurs artificiers tricolores au soir de sa 58e sélection. Il se trouve désormais à deux longueurs de Just Fontaine et Jean-Pierre Papin (30 buts), et à trois unités de Zinédine Zidane, crédité de 31 buts de 1994 à 2006.

Parmi les joueurs en activité, il est devancé par Karim Benzema (37 buts), forfait en septembre, et par Antoine Griezmann (42) et Olivier Giroud (48), les deux joueurs offensifs avec qui il est associé jeudi contre l'Autriche en Ligue des nations.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France :

1. Thierry Henry: 51 buts, de 1997 à 2010

2. Olivier Giroud: 48 buts, depuis 2011

3. Antoine Griezmann: 42 buts depuis 2014

4. Michel Platini: 41 buts, de 1976 à 1986

5. Karim Benzema: 37 buts, depuis 2007

6. David Trezeguet: 34 buts, de 1998 à 2008

7. Zinédine Zidane: 31 buts, de 1994 à 2006

8. Just Fontaine: 30 buts, de 1953 à 1960

. Jean-Pierre Papin: 30 buts, de 1986 à 1994

10. Youri Djorkaeff: 28 buts, de 1994 à 2002

. Kylian Mbappé: 28 buts, depuis 2017