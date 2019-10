Les Bleus y vont tout droit

A quelques secondes près, les Bleus ont bien failli réaliser une excellente opération vendredi soir, dans la course à la qualification pour l’Euro 2020. Alors qu’ils menaient 1-0 en Islande depuis la 66e minute et un penalty transformé par Olivier Giroud, les Turcs, leaders du Groupe H à l’aube de cette 7e journée, ne parvenaient quant à eux pas à dominer l’Albanie. Mais un ballon mal dégagé par la défense adverse permettait à Cenk Tosun d’inscrire l’unique but du match à la dernière minute (1-0).

Français et Turcs, qui s’affrontent lundi soir à Saint-Denis, sont donc toujours à égalité de points à trois journées de la fin, avec désormais six longueurs d’avance sur les Islandais. Une victoire au Stade de France qualifiera donc automatiquement les hommes de Didier Deschamps, qui ont eu toutes les peines du monde à se défaire de leurs hôtes, positionnés particulièrement bas.

Matuidi trouve le poteau

"C’est un bloc très compact, constatait le sélectionneur tricolore à la pause au micro de TF1. On a beaucoup le ballon, ils n’ont pas d’occasions mais c’est difficile d’arriver dans les 30 derniers mètres." Privé à la dernière minute de Lucas Hernandez, comme attendu, mais aussi de N’Golo Kanté, ce qui l’était beaucoup moins, "DD" a d’abord vu ses troupes peiner et uniquement parvenir à se créer des opportunités à la toute fin d’une première période soporifique, par Antoine Griezmann (42e) puis Kingsley Coman (43e).

Et il fallait donc attendre l’heure de jeu pour assister à l’ouverture du score, après un penalty obtenu par Griezmann, heurté par Ari Freyr Skulason. Auteur de la remise de la tête pour le Madrilène, Giroud, réduit à la portion congrue à Chelsea, se chargeait de la sentence, pour signer son 37e but en Bleu (0-1, 66e). Aucun autre but ne sera marqué, malgré le poteau trouvé par un Blaise Matuidi remuant sur un centre de Coman (78e) et deux ultimes occasions pour Wissam Ben Yedder (82e et 90e+6), qui avait relayé Giroud. Un match qui ne laissera pas forcément de grands souvenirs, mais l'essentiel est ailleurs.