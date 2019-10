Les Bleus frustrés par la Turquie

Rageant. Grâce au 38e but en sélection d’Olivier Giroud (76e), quelques instants après son entrée en jeu à la place d’un Wissam Ben Yedder décevant, les Bleus pensaient bien tenir leur qualification pour l’Euro 2020 lundi soir à Saint-Denis, lors de ce choc du Groupe H. Mais Kaan Ayhan a rapidement égalisé (82e), également de la tête, et les deux équipes se sont finalement séparées sur un match nul 1-1 qui n’arrange pas les affaires des Tricolores.

Car s’ils sont toujours à égalité de points avec leurs adversaires du soir, soutenus par plusieurs dizaines de milliers de supporters à Saint-Denis, ils devront patienter encore un mois, et leurs deux dernières rencontres, contre la Moldavie et en Albanie, pour tenter d’obtenir leur billet pour la compétition continentale, puisqu’ils ne possèdent que quatre points d’avance sur les Islandais, vainqueurs d’Andorre dans le même temps (2-0).

Les hommes de Didier Deschamps auraient pourtant pu être récompensés de leur bonne entame, symbolisée par un duo Griezmann-Coman très en jambes, à l’issue du premier quart d’heure. Mais après une sublime talonnade du Munichois pour le Barcelonais, ce dernier butait sur Günok, qui réalisait une nouvelle parade dans la foulée face à Sissoko (17e).

Ça reste un bon point Didier Deschamps

Un portier turc incandescent qui captait ensuite le ballon sur une tête de "Grizi" (21e), encore servi par l’ancien Parisien, puis sur une nouvelle tentative de Sissoko qui manquait de puissance, sur un centre de… Coman que Griezmann avait laissé passer (25e). Ce dernier tentait ensuite sa chance des 20 mètres mais ne parvenait pas à attraper le cadre (36e).

Et il fallait donc attendre l’entrée de Giroud, lors d’un deuxième acte beaucoup moins convaincant, pour assister au premier but de la soirée, l’ancien d’Arsenal plaçant une jolie tête croisée à la réception d’un corner de Griezmann (76e). Sauf qu’après avoir failli marquer sur un contre, où Yilmaz manquait le cadre de Mandanda (59e), les Turcs parvenaient donc à égaliser avec cette tête d’Ayhan au ras du poteau, sur un coup franc bien négocié par Calhanoglu (82e).

Un but qu’ils célébraient avec leur fameux salut militaire, qui ne manquera pas de faire parler dans le contexte actuel. Et malgré une ultime tentative d’Ikoné (88e), qui avait remplacé Coman une minute plus tôt, les champions du monde ne parvenaient pas à reprendre l’avantage. "On a eu suffisamment d'opportunités. Ce but d'Olivier aurait encore pu être décisif mais ça reste un bon point. Il faudra terminer le travail en novembre, commentait ensuite "DD" pour M6. Il aurait fallu être plus efficace mais cette équipe turque, même si elle a beaucoup défendu, mérite cette place-là."