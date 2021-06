Les Bleus en 4-4-2 avec Benzema et Mbappé en attaque

Championne du monde en titre, l'équipe de France affronte l'Allemagne ce mardi soir à Munich pour la première affiche du groupe F. Quelques minutes après le succès du Portugal face à la Hongrie (0-2), la sélection tricolore va tenter d'entrer de belle manière dans le tournoi continental, face à la Mannschaft de Joachim Löw. Pour l'entrée en lice des Bleus dans la compétition, Didier Deschamps a décidé de titulariser Adrien Rabiot dans l'entrejeu. En concurrence avec Corentin Tolisso, le milieu de terrain de la Juventus Turin devrait permettre plus de flexibilité au niveau tactique. Pour le reste, tous les joueurs attendus sont titulaires, notamment Karim Benzema, qui avait été touché face à la Bulgarie. Il sera accompagné par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en attaque.



En face, l'Allemagne évoluera dans une composition en 3-4-3. Ainsi, Kimmich et Gosens vont évoluer en tant que pistons sur les ailes. Devant, Kai Havertz a été préféré à Leroy Sané et sera accompagné par Thomas Müller et Serge Gnabry.

La composition de l'Equipe de France pour son premier match de l'Euro face à l'Allemagne ! 🇫🇷🇩🇪#FRAALL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/C4I3drQVeu

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2021





La composition de la France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappé.



La composition de l'Allemagne : Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry.