Les Bleus à huis clos

Pour le troisième jour de rassemblement, l'équipe de France restera éloignée de l'agitation médiatique et populaire ce mercredi, au centre de Clairefontaine. Une seule séance d'entraînement est prévue au programme pour Raphaël Varane et consorts, à partir de 17h30 sur les terrains du CTNFS, et à huis clos.

Dès jeudi matin, les Bleus prendront la direction de Reykjavik, avec un point presse prévu en fin de journée, vers 17 heures, avant la rencontre contre l'Islande vendredi soir (18h45), pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020.