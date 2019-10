Le point médical avant France-Turquie

Didier Deschamps a passé en revue ses troupes ce dimanche à la veille du match entre l’équipe de France et la Turquie, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2020.

"Lucas (Hernandez) n’a pas joué vendredi donc il est disponible pour demain, dixit le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Pour NG (Kanté), on attend l’entraînement de ce soir et on fera le point avec le staff." Pour rappel, le milieu de terrain de Chelsea avait ressenti une pointe au niveau des adducteurs à l’échauffement en Islande.

Enfin, "pas de problème pour Oliv’" (Giroud) – un pivot offensif sur lequel Didier Deschamps semble compter pour affronter les Turcs. "Les interrogations à son sujet pouvaient être légitimes avant le match en Islande, sur son manque de rythme et sa condition athlétique… Et là on va se demander s’il peut enchaîner trois jours après ? Moi, je suis satisfait, au-delà de son but important sur penalty, de son état physique !"