Le carton des Bleues

Ça va déjà beaucoup mieux pour les Bleues ! Battue quatre jours plus tôt par l’Allemagne, sa première défaite depuis un an, l’équipe de France féminine a vite et bien relevé la tête en surclassant l’Uruguay (6-0), lundi soir à Tours. Cet adversaire n’était certes pas aussi prestigieux que le précédent, mais les joueuses de Corinne Diacre l’ont respectée – comme on dit –, se rassurant à désormais moins de trois mois de "leur" Coupe du monde (du 7 juin au 7 juillet prochains).

Pour ce match, qui était pour certaines l’occasion de marquer des points, la sélectionneuse tricolore a procédé à une large revue d’effectif, avec cinq changements par rapport au onze qui avait débuté jeudi à Laval. Gauvin, préférée en pointe à Katoto, en a profité pour briller. Après une tête piquée à bout portant repoussée par la gardienne (10e), elle a été à l’origine du premier but en lançant côté droit Cascarino, qui a ensuite trouvé Asseyi dans l’axe (1-0, 21e).

Et si Bilbault n’a eu besoin de personne pour doubler la mise, sur une jolie frappe de 25 mètres en lucarne (2-0, 36e), Gauvin s’est de nouveau illustrée avant la pause, en effleurant à peine un centre de Torrent, sa coéquipière en club (3-0, 45e+1). La Montpelliéraine a remis ça en seconde période, avec une tête astucieuse dos au but (5-0, 67e). Geyoro, elle aussi, a régalé avec un but d’opportuniste (4-0, 48e) et un centre parfait pour Clemaron (6-0, 83e). Bon pour la confiance.