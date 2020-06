Le boulevard de Pavard et Hernandez en bleu

A gauche

L’aile gauche reste le côté fort des Bleus, avant tout grâce à la pile électrique Lucas Hernandez qui rappelle Bixente Lizarazu à ses grandes heures. Au Bayern, où il a peu joué à cause de ses blessures, c’est plutôt dans l’axe – son poste de formation – qu’il a été aligné lorsqu’il en a eu l’occasion. Mais avec les Bleus, c’est bien dans son couloir qu’il avait encore fait étalage de son activité incessante lors du dernier match important de la sélection l’an dernier, en éliminatoires de l’Euro face à la Turquie (1-1).

Même si sa situation en club venait à rester difficile, pas certain que Benjamin Mendy puisse rattraper le retard accumulé depuis la Coupe du Monde, tant on sait à quel point Didier Deschamps aime s’appuyer sur ses valeurs sûres coûte que coûte. Les homonymes complètent la hiérarchie, Ferland Mendy et Theo Hernandez (le frère de Lucas), probablement dans cet ordre et loin devant Layvin Kurzawa et Lucas Digne. C’est surtout le premier nommé, qui s’impose au Real, qui pourrait encore la chambouler.



A droite

Comme Casemiro l’a fait étant jeune pour être détecté – se disant n°6 au lieu d’attaquant -, il faut mentir sur son vrai poste pour avoir le plus de chances d’être sélectionné en équipe de France, où le latéral droit est une denrée historiquement délaissée (Lilian Thuram, déjà, était central de métier). Contrairement à Lucas Hernandez, le Bayern a bien installé Benjamin Pavard dans son rôle sur le côté, alors qu’il est lui aussi central à la base.

En revanche, Léo Dubois a lui fait sa carrière sur l’aile et il se présente comme un n°2 assez net désormais, devant Djibril Sidibé qui s’enlise à Everton. Derrière, Colin Dagba, Ruben Aguilar ou Nordi Mukiele peuvent espérer une grosse méforme ou une blessure d’un de leurs concurrents pour espérer être retenus la saison prochaine. Sinon, difficile d’imaginer Didier Deschamps prendre un risque, surtout pour l’Euro.