L’Allemagne pousse la France dans le chapeau 2

Portée par un triplé de Gnabry, un doublé de Goretzka et un but de Brandt, l’Allemagne a étrillé l’Irlande du Nord ce mardi (6-1), confortant ainsi son leadership dans la poule C des éliminatoires de l’Euro 2020.

Une mauvaise nouvelle pour les Bleus, qui échouent ainsi dans leur quête d’un statut de tête de série pour le tirage au sort. L’équipe de France ne pointant qu’au septième rang des leaders de groupe quand le chapeau 1 était réservé aux six meilleurs premiers.

Avec un triplé de Wijnaldum et un large succès sur l’Estonie (5-0), les Pays-Bas terminent par ailleurs deuxièmes de cette poule C derrière la Mannschaft. Eux aussi se contentent donc du chapeau 2.