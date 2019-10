La Turquie peut-elle être sanctionnée ?

Ils s’étaient distingués trois jours plus tôt lors d’une victoire obtenue à l’arraché devant l’Albanie, les internationaux turcs ont remis ça lundi soir au Stade de France, en célébrant leur égalisation face aux Bleus avec le même salut militaire adressé au public. Tout sauf anodin en cette période d’offensives turques en Syrie. Aussitôt, la ministre des Sports Roxana Maracineanu est montée à la tribune via Twitter. "Merci à la FFF et aux forces de l’ordre pour leur travail afin d’assurer le bon déroulement du match. Les joueurs turcs ont gâché ces efforts en réalisant un salut militaire, contraire à l’esprit sportif. Je demande à l'UEFA une sanction exemplaire."

Un appel, maintes fois renouvelé, entendu puisque l’instance continentale a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de la sélection turque. Le but ? Déterminer s’il y a eu "provocation politique" ou non. Le statut de l’UEFA sur la question sont on ne peut plus clairs: "Est proscrite la transmission par geste, parole, objet ou par tout autre moyen de tout message étranger à l’événement sportif, notamment de messages de nature politique, idéologique, religieuse, insultante ou provocatrice." Ankara, par la voix de son ministre des Sports également, somme néanmoins l’UEFA à faire preuve de "discernement", voyant dans le geste de ses footballeurs un "magnifique salut".

Un retrait de point possible ?

Par le passé, la maison-mère du ballon rond continental a déjà eu à sanctionner en vertu de l’article 16, alinéa e, de son règlement. Ce fut le cas à l’été 2018, lors du Mondial en Russie, quand les joueurs suisses Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont mimé l’aigle à deux têtes figurant sur le drapeau albanais, leur pays d’origine, tandis qu’ils affrontaient la Serbie. Un geste qui a valu aux deux hommes des amendes. Lors des éliminatoires de l’Euro 2016, la Croatie avait écopé d’un point de pénalité alors qu’une croix gammée avait été tracée sur la pelouse du stade de Split en marge de la réception de l’Italie. Sanction assortie à l’époque de deux rencontres à huis clos et d’une amende de 100 000 euros.

En 2014, Serbes et Albanais avaient essuyé un verdict plus sévère encore pour une interruption de match à Belgrade, après des échauffourées observées entre joueurs et supporters notamment. L’UEFA avait déclaré la Serbie victorieuse 3-0 tout en la privant des trois points et en lui infligeant deux matches à huis clos. Les deux fédérations avaient dû s’acquitter par ailleurs d’une amende de 100 000 euros. Dans le cas turc, la sanction pécuniaire pourrait être retenue, mais les hommes de Senol Günes ne sont pas à l’abri non plus d’un retrait de point. L’unité arrachée au Stade de France pourrait ainsi être déduite du total de la Turquie, actuellement leader de la poule H des qualifications à l’Euro 2020. Tout sauf un détail puisque les Bleus hériteraient ainsi des commandes du groupe. Avec le statut de tête de série pour le tirage au sort du tableau principal de la compétition qui va avec.