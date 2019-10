Le 38e but d’Olivier Giroud en sélection n’a pas suffi. Alors que l’attaquant de Chelsea a ouvert le score quelques minutes après son entrée en jeu lundi soir (76e), lors du choc du Groupe H de qualification à l’Euro 2020 entre la France et la Turquie, les visiteurs ont égalisé quelques instants plus tard grâce à Kaan Ayhan (82e), également de la tête.

Un match nul 1-1 qui n’arrange pas les affaires des Bleus, toujours deuxièmes, à égalité de points avec leurs adversaires du soir. A deux journées de la fin, ils possèdent quatre points d’avance sur l’Islande, qui a dominé Andorre (2-0), et sept sur les Albanais, qui sont allés s’imposer 4-0 en Moldavie, face à qui les Tricolores tenteront d'obtenir leur qualification le mois prochain.