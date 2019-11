La pensée de Deschamps pour les attentats du 13 novembre 2015

En ce triste jour anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Didier Deschamps a eu une pensée pour les victimes, ce mercredi, en marge du rassemblement de l’équipe de France pour affronter la Moldavie (jeudi) et l’Albanie (dimanche) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020.

"Est-ce qu'on y pensera demain ? J'y pense surtout aujourd'hui, parce que c’est le 13. Evidemment on y pense, le temps passe mais on ne peut pas oublier, dixit le sélectionneur des Bleus. Enormément de personnes ont souffert, beaucoup ont perdu la vie. On reste marqué par ce qu'il s'est passé, même si les années défilent."

Ce soir de novembre 2015, les Tricolores affrontaient l’Allemagne au Stade de France quand une vague d’attentats a frappé la capitale française et les abords de l’enceinte dionysienne.