La France affrontera l'Ukraine en match amical

Après de longs mois d'absence, l'équipe de France a fait sa rentrée en septembre avec des victoires contre la Suède (0-1) et la Croatie (4-2). Les Bleus auront un programme un peu plus chargé encore en octobre, puisqu'ils devront disputer trois rencontres en l'espace d'une semaine. En effet, outre les deux rencontres de Ligue des Nations déjà programmées face au Portugal (11 octobre) et en Croatie (14 octobre), les joueurs de Didier Deschamps accueilleront également l'Ukraine au Stade de France le 7 octobre (coup d'envoi à 21h10) en match amical. La nouvelle a été officialisée ce mercredi matin.

Un match de plus pour nos Bleus au programme du mois d'octobre ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus France🆚Ukraine



📅7 octobre à 21h10



📍Stade de France



📺 TF1 France🆚Portugal



📅11 octobre à 20h45



📍Stade de France



📺 M6 Croatie🆚France



📅14 octobre à 20h45



📍Zagreb



📺 TF1 pic.twitter.com/W3K5m3YcDi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 16, 2020