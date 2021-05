Koundé, l’autre surprise de Deschamps

Sylvain Ripoll a dû se faire une raison. Titulaire en mars dernier lors des trois matchs des Bleuets en phase de groupes de l’Euro Espoirs, Jules Koundé ne disputera pas la phase à élimination directe de la compétition continentale (31 mai-6 juin). Car il va prendre part à l’Euro des "grands", qui débute quelques jours plus tard (11 juin-11 juillet). "Sylvain sait que les A devenaient prioritaires par rapport à notre Euro, tout simplement", a expliqué Didier Deschamps mardi soir en conférence de presse, après avoir dévoilé sa liste de 26 joueurs.



Une liste où ce n’est pas la présence du jeune défenseur sévillan (22 ans), jamais appelé chez les Bleus, qui a fait le plus réagir, mais évidemment le grand retour de Karim Benzema après plus de cinq et ans et demi d’absence. "Il peut être estampillé « surprise », mais il est un peu masqué par le retour de Karim", a reconnu en souriant un « DD » plus détendu que jamais, avant d’expliquer les raisons de la présence de l’ancien Bordelais, auteur de prestations remarquées en Andalousie.



"On le suit depuis un bon moment, et il fait une très belle saison avec Séville, a confirmé le sélectionneur tricolore. Et au-delà de sa qualité, même s’il n’a pas de sélections avec nous, le fait d’avoir cette polyvalence est aussi intéressant. Parce qu’on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Avec mon staff, on fait en sorte de ne pas prévoir uniquement les plans B et C, on va aussi jusqu’aux plans D ou E parfois…"

Dans le viseur des plus grands clubs européens Vu une fois à gauche et une autre fois sur le côté droit lors du dernier exercice, il a joué latéral droit à deux reprises cette saison, à chaque fois en Ligue des Champions. C’était en décembre, lors de la phase de poules, et il avait enchaîné à ce poste contre Chelsea et à Rennes, ouvrant même le score au Roazhon Park d’une jolie demi-volée du gauche à l’entrée de la surface. Un défenseur buteur donc, qui allait récidiver deux mois plus tard en Coupe du Roi contre le Barça, avec un but magnifique à l’issue d’un incroyable rush.



Titulaire à 32 reprises en Liga et six fois en C1, celui qui a inscrit quatre buts toutes compétitions confondues est surtout l’un des piliers de la troisième défense de Liga, et de l’équipe de Julen Lopetegui, qui peut encore chiper lors de la dernière journée la troisième place au Barça. Et finira, au pire, quatrième pour la deuxième année consécutive. Jules Koundé, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, n’y est pas pour rien, lui qui est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. En attendant, celui qui est sous contrat jusqu’en 2024 va découvrir l’équipe de France A, et l’ambiance d’une grande compétition internationale, même si on ne sait pas encore de quel "plan" de Deschamps il fait partie…