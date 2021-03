Kazakhstan - France : Deschamps et Pogba satisfaits

Paul Pogba (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) : « Le résultat est positif. Il fallait faire le job et on l’a fait. Contre une équipe qui n’a rien lâché. Franchement, tout le monde aurait pu penser qu’ils allaient nous laisser marquer 5 buts, mais ils ont bien joué. On a réussi à marquer deux buts, et leur gardien a fait un grand match ensuite. On est contents. Le synthétique ? C’est spécial. Mais je me sens bien, je reviens de blessure. J’ai encore joué 60 minutes. On est contents. Dembélé ? C’est très bien pour lui. On sait ce qu’il peut apporter à l’équipe. Il peut encore progresser, il le sait. Je l’ai pris sous mon aile, je le booste. Il donne toujours le maximum ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « C’est bien, même si on aurait pu alourdir le score. On a eu suffisamment d’occasions. On a mis en valeur leur gardien. Dans ce type de matches, il faut faire le job et ça n’a pas été simple. Avec tout ce qui l’a précédé : la température, le décalage horaire, le synthétique, le déplacement. On va bien récupérer, car il y a encore un troisième match. Mais on va savourer, car on a bien fait les choses. Le petit regret, c’est le manque d’efficacité en deuxième période. Dembélé ? Il a marqué un but, c’est le plus important. Ceux qui jouent ont la possibilité de mettre les choses à leur crédit. Ce n’est pas le cas pour ceux qui restent en club. De par ce qu’il faisait dans son club, il a aujourd’hui la capacité de répéter les efforts. Quand il est comme ça, il est intéressant (...) Mercredi je ferai d’autres changements par rapport à l’équipe aujourd’hui. Je l’avais prévu comme ça. Je ne peux pas toujours faire jouer les mêmes ».