Katoto, retour gagnant

"Il n’y aura pas de traitement particulier pour Marie-Antoinette. Elle n’aura pas de pression. Moi, je ne lui en mettrai pas en tout cas." Interrogée en conférence de presse sur le retour de Marie-Antoinette Katoto (20 ans) en équipe de France, pour un match amical contre l’Islande et le début, au Kazakhstan, des qualifications pour l’Euro 2021, Corinne Diacre avait assuré que l’on devait désormais "passer à autre chose" avec la bannie du dernier Mondial : "On ne vit pas avec des regrets. Et de toutes les façons, je n’en ai pas."

Après lui avoir offert des miettes vendredi face aux Islandaises (4-0), puisque la Parisienne avait relayé Valérie Gauvin à la 86e minute du jeu, la coach des Bleues lui a laissé plus de temps pour s’exprimer mardi, à Shymkent. Remplaçante d’Amel Majri à la 68e minute, la meilleure buteuse du dernier championnat (22 buts) n’a pas mis longtemps à se signaler face aux Kazakhes, qui ont longtemps résisté aux assauts tricolores, offrant quelques instants plus tard le deuxième but à Eugénie Le Sommer (70e), alors que Gauvin avait ouvert le score peu avant l'heure de jeu (57e).

Katoto allait finir par inscrire son deuxième but avec les Bleues, pour sa sixième sélection, en devançant de la tête… Wendie Renard sur un centre de Delphine Cascarino, pour sceller ainsi la victoire tricolore (0-3, 89e). "Ce genre de matches est également important pour que les plus jeunes se sentent bien avec l’ensemble du groupe. Le but de Katoto est une très bonne chose pour tout le monde", apprécie Le Sommer pour la FFF. "Tout ce qui a pu se dire autour ou avant, c’est du passé", avait assuré pour sa part l’intéressée dans les colonnes du Parisien. Comme Diacre, celle qui a inscrit 4 buts après 4 journées avec le PSG préfère donc regarder devant, vers un futur radieux que beaucoup lui prédisent.