Kanté, l’indispensable

Quel retour éclatant au premier plan ! Freiné par plusieurs blessures, N’Golo Kanté avait vécu en 2019-2020 sa pire saison en club depuis ses débuts chez les professionnels, compilant seulement 22 apparitions en championnat alors qu’il tournait à au moins 34 rencontres depuis sa dernière saison à Boulogne en National (2012-2013). Mais à l’image de son équipe de Chelsea, il revit depuis le remplacement de Frank Lampard par Thomas Tuchel, toujours invaincu après 14 matchs à la tête de la formation londonienne, avec seulement deux buts encaissés.



"Un cadeau d'être l'entraîneur de N'Golo Kanté"

Il était pourtant à nouveau sur le flanc quand le technicien allemand est arrivé, le 26 janvier dernier. L’ancien entraîneur du PSG a donc d’abord fait confiance au duo Jorginho-Kovacic. Mais le champion du monde 2018, qui a eu besoin de quelques rencontres pour monter en puissance, a su rapidement se rendre indispensable. Après des titularisations contre Barnsley, Southampton, Manchester United, Liverpool et Leeds, il a enchaîné mercredi dernier contre l’Atlético, éclaboussant de tout son talent ce huitième de finale retour de Ligue des champions.

Tuchel conquis



Un chiffre résume bien sa soirée : 13, comme le nombre de ses ballons récupérés lors d’une rencontre où il aura été sur tous les fronts, et l’un des grands artisans de la première qualification des Blues pour les quarts de la C1 depuis sept ans. De quoi mériter les félicitations de son entraîneur, qui voulait déjà avoir Kanté sous ses ordres quand il était à Paris. "Si vous jouez avec N’Golo Kanté, vous jouez avec un joueur de plus, parce qu’il donne une intensité et un volume qui sont exceptionnels et uniques, s’était enthousiasmé Tuchel. C’est un plaisir de l’entraîner, c’est un grand cadeau pour moi. Il est tellement humble et il est d’une grande aide sur le terrain. Et il ne faut pas sous-estimer sa qualité dans les passes, ses dribbles et son jeu sous pression."

Des louanges, il en récolte aussi en sélection, notamment après une nouvelle performance de haut niveau contre la Suède en septembre, lors d’un match où Didier Deschamps l’avait trouvé "impressionnant et rayonnant." Deux mois plus tard, il inscrivait son deuxième but avec les Bleus lors de la victoire 1-0 au Portugal en Ligue des Nations. Son 33e succès en 44 capes en équipe de France, pour sept nuls et seulement quatre défaites. Soit un impressionnant taux de victoires (75%), et une nouvelle preuve que N’Golo Kanté est indispensable aux Bleus. Mais qui en doutait ?

N'Golo Kanté, de retour au haut niveau