Juventus Turin : Pogba a décidé de ne pas se faire opérer et pourrait disputer le Mondial

Paul Pogba a finalement tranché. Ce mardi, le milieu de terrain de la Juventus Turin et des Bleus devait choisir le traitement qu'il subirait après sa blessure au ménisque du genou droit, survenue à l'entraînement avec la Vieille Dame du côté de Los Angeles lors de la tournée estivale de la formation entraînée par Massimiliano Allegri. Ainsi, en accord avec le personnel médical de la Juve et de l'équipe de France, il a choisi de ne pas se faire opérer comme l'explique La Gazzetta dello Sport. Le milieu de terrain se soumettra à une "thérapie conservatrice pendant cinq semaines", comme l'a confirmé un porte-parole de la Juve auprès de l'AFP.

L'objectif clair de disputer la Coupe du monde avec les Bleus



Ainsi, il pourrait prétendre à une place lors de la prochaine Coupe du monde, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 du côté du Qatar. L'ancien élément de Manchester United a consulté le médecin Bertrand Cottet-Sonnery à Lyon en début de semaine. Sonnery est connu pour sa grande expérience auprès des sportifs de haut niveau, gagnant notamment la confiance de Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema ou encore Ada Hegerberg.



La thérapie conservatrice, choisie par Pogba, s'articulera autour de trois semaines de gymnase et piscine, suivies de deux semaines de travail à l'écart de ses coéquipiers avant de réintégrer le groupe de la Juventus, théoriquement mi-septembre. La méniscectomie et la suture méniscale étaient les deux autres options à disposition de Pogba, en sachant que la seconde aurait pu engendrer une absence de 3 à 4 mois, et donc une absence lors du prochain Mondial. L'objectif est lui clair étant donné le choix effectué : disputer la compétition sous le maillot des Bleus et tenter d'obtenir une troisième étoile.