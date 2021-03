Jules Koundé, les Bleus attendront

Pour Jules Koundé, ce ne sera pas encore pour tout de suite. Dans un récent entretien à beIN SPORTS, Didier Deschamps avait pourtant fini par lâcher que le défenseur sévillan, comme le Milanais Théo Hernandez, faisait bien "partie des joueurs qui sont susceptibles de pouvoir être incorporés en équipe de France. On les suit régulièrement". Mais lundi, c’est avec les Espoirs qu’il a été retenu, pour la phase de groupe du championnat d'Europe (du 25 au 31 mars en Hongrie). Et non dans le groupe qu’annoncera Deschamps jeudi pour le dernier rassemblement des Bleus avant l’Euro, avec des matchs contre l’Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie.



Un Euro Espoirs dont la phase finale se déroulera du 31 mai au 6 juin, soit quelques jours avant le début de celui des "grands". Mais le sélectionneur de A aura le dernier mot, et pourrait choisir de reprendre des joueurs comme Eduardo Camavinga, Houssem Aouar et Jonathan Ikoné, ou de promouvoir Koundé ou Wesley Fofana, par exemple. Parmi ces joueurs, seul l’ancien Bordelais a disputé les derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions, et il ne s’y est pas vraiment montré à son avantage. Ce qui a pu alerter le champion du monde 1998, pour qui la prestigieuse compétition européenne fait figure de juge de paix.

"L'un des futurs grands défenseurs de sa génération" Il faut dire que les Andalous ont eu affaire à un sérieux client, en la personne d’Erling Haaland, qui a écrasé de toute sa classe cette double confrontation, avec un doublé à l’aller comme au retour. Koundé a d’ailleurs été averti pour une faute sur le prodige norvégien ayant entraîné un penalty en Allemagne la semaine dernière. Pas de quoi ternir la grosse saison de ce Parisien de naissance, débarqué dans le sud-ouest de l’Espagne à l’été 2019 et qui s’est imposé dès l’automne suivant, après quelques semaines d’adaptation.



Celui qui a déjà garni son palmarès d’une Ligue Europa en août dernier était d’ailleurs très demandé à l’intersaison. Notamment par Manchester City. Mais le train devrait vite repasser. Pour Diego Carlos, son partenaire de l’axe central, "Koundé peut jouer dans les meilleurs clubs européens. Sa jeunesse et sa marge de progression lui offrent de grandes perspectives d’avenir. Il est déjà très complet avec cette sérénité quand il possède le ballon dans les pieds, sa qualité dans la relance, sa force... C’est sans doute l’un des futurs grands défenseurs de sa génération", juge l’ancien Nantais dans un entretien à So Foot. Un avis qu’il est loin d’être le seul à partager…