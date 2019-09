Il n'a fallu que huit minutes à Jonathan Ikoné pour faire trembler les filets albanais (4-1), samedi soir au Stade de France. Entré à la 77e minute à la place de Kingsley Coman, le Lillois a sereinement ajusté Thomas Strakosha après un une-deux avec Nabil Fekir. Marquer pour sa première sélection en équipe de France n'est pas anodin. Certaines légendes du football tricolore, comme Just Fontaine, Michel Platini ou Zinedine Zidane, ont réussi cette prouesse. D'autres ont connu une carrière internationale très nettement moins glorieuse après une première prolifique, à l'image de Julien Faubert contre la Slovaquie (1-0) en 2006, ou de Marvin Martin et Younès Kaboul, derniers néophytes buteur lors d'un France-Ukraine (4-1) en 2011. On peut supposer que la trajectoire d'Ikoné sera différente.

Les Bleus sont champions du monde en titre et, même lorsque certains de leurs cadres sont absents, restent une machine plutôt bien huilée. C'est avec sérénité et confiance que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est fondu dans ce groupe. Didier Deschamps, qui avait surpris son monde en le convoquant pour cette fenêtre d'éliminatoires de l'Euro 2020, n'a pas eu à regretter son choix. "Ce n'est jamais évident de débuter. Même si le score était acquis, il a fait un bon quart d'heure. Il était dans ce que je le vois faire à l'entraînement. C'est une pile électrique et, pour les défenseurs, il n'est pas facile à attraper ! [...]. J'ai essayé de le mettre à l'aise. Je lui ai dit: 'Si tu dois dribbler, tu dribbles. Si tu dois frapper, tu frappes'. Il a beaucoup de qualités et c'est une première qu'il n'oubliera pas", a expliqué le sélectionneur devant la presse après la rencontre.

Ikoné a "envie de crier"

L'intéressé, lui, affichait le même large sourire qu'à son arrivée à Clairefontaine après ce début en fanfare, malgré l'absence de son ami d'enfance Kylian Mbappé. "Je ne vais jamais l'oublier. Je ne pouvais pas rêver mieux. [...] Marquer avec cette équipe de France c'est un rêve. J'ai envie de crier, mais il faut garder son calme. Ce n'est qu'un but et j'ai envie de faire plus de choses avec l'équipe de France", a-t-il prévenu dans des propos recueillis par L'Equipe. Ces "choses" dont parle Jonathan Ikoné, il aura vraisemblablement l'occasion d'en réaliser quelques-unes dès mardi soir. Contre Andorre, Didier Deschamps lui offrira sans doute à nouveau du temps de jeu pour exprimer son talent.

La Turquie, qui avait calmé les Bleus il y a quelques mois, n'a inscrit qu'un but en toute fin de match contre des Andorrans retranchés dans leur camp samedi. La capacité de Jonathan Ikoné à créer des brèches dans n'importe quelle défense, comme il le montre depuis qu'il a rejoint les Dogues en 2017, ne sera pas de trop si ce schéma se reproduit... Briller de nouveau lui permettra de marquer des points face aux concurrents que sont Ousmane Dembélé et Florian Thauvin, pour ne citer qu'eux. Le gaucher du Losc n'est pas champion du monde comme eux, mais il n'a pas l'air du genre à refuser de bousculer la hiérarchie.