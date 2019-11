Hugo Lloris (Bleus / Tottenham) vise un retour en janvier

Interrogé par nos confrères de Téléfoot, Hugo Lloris, le gardien international français de Tottenham, a donné des nouvelles de son état de santé. Récemment opéré du coude gauche, l’ancien joueur de Nice et de Lyon s’est voulu rassurant, même si cette intervention a pu surprendre. « On prend les échéances avec optimisme et on avance tout simplement, a indiqué le capitaine des Bleus. En ligne de mire, c'est janvier. On fait donc ce qu'il faut pour revenir comme il se doit. On a laissé une chance que ça se cicatrise naturellement. Mais, au bout de quatre semaines, on craignait pour la stabilité du bras pour le futur. Tout a été fait comme il se devait. Et moi, mentalement, tout de suite, il faut prendre le dessus, rester positif. On n'a pas le temps de trop cogiter. Depuis le départ, c'était prévu comme ça. A 32 ans, bientôt 33, on prend les choses différemment. J'en profite pour retrouver de la fraîcheur mentalement, psychologiquement. »