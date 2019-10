Hazard aurait pu jouer pour la France

Avec pas moins de 104 sélections à 28 ans, Eden Hazard compte déjà parmi les joueurs les plus capés de l’histoire de la Belgique. Le joueur du Real Madrid peut d’ailleurs légitimement viser le record de Jan Vertonghen, qui affiche 115 apparitions avec les Diables Rouges mais également quatre années de plus. L’ancien Lillois aurait pourtant pu ne jamais porter le maillot de son pays. La faute à son passage au centre de formation du Losc.

Ces sept années passées dans le Nord ont en effet donné des idées à certains responsables du football français, qui n’ont pas hésité à l’approcher pour lui proposer de jouer pour les Bleus. "On en a parlé un peu, surtout quand j’ai débuté avec Lille, mais je suis belge donc j’ai décidé de jouer avec la Belgique", a-t-il ainsi confié sur Real Madrid TV.. Après avoir évolué dans les différentes équipes de jeune de la Belgique, Eden Hazard a connu sa première sélection avec les Diables Rouges en novembre 2008, alors qu’il n’était encore âgé que de 17 ans.

Quand j'étais petit, j'en étais fou Eden Hazard

Et même s’il a connu des débuts difficiles, devant attendre près de trois ans pour inscrire son premier but, le Belge ne nourrit évidemment aucun regret. Et ce malgré le sacre des Bleus à la Coupe du monde en Russie avec au passage une victoire (1-0) sur les Diables Rouges en demi-finale. Non pas en raison du "seum" qui avait accompagné cette défaite. "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", avait-il alors lâché.

Avant, quelques mois plus tard, de confier avoir été derrière les Bleus face à la Croatie. "J'étais aussi content pour eux. Et en finale, j'étais supporter de l'équipe de France", avait-il ainsi assuré à l’automne 2018 sur le sujet. Ce qui lui rappelait forcément ses jeunes années lorsqu’il était fan d’un certain Zinedine Zidane, son entraîneur au Real Madrid: "Pour n'importe qui dans le football, Zidane est une référence. Tout le monde était ému en le voyant jouer. Quand j'étais petit, j'en étais fou, je voyais ses matchs, je voulais voir ce que Zidane faisait sur le terrain, j'aimais tout."