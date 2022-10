Harcèlement à la FFF, Le Graët encore visé

Noël le Graët continue de nier en bloc. Sollicité par Radio France pour réagir à l'article publié ce mercredi matin sur la plateforme du média public, le président de la Fédération Française de football "conteste fermement les prétendus comportements ‘déplacés’ à l'égard de salariées au sein de la FFF." Plusieurs témoignages anonymes s'ajoutent aux accusations formulées il y a quelques semaines à l'encontre du patron du football français, notamment dans une enquête du magazine So Foot.

FFF : de nouveaux témoignages mettent en cause le comportement de Noël Le Graët et le management de sa directrice générale https://t.co/JUW58v4NIf — francetvsport (@francetvsport) October 12, 2022

Les témoignages recueillis par Radio France évoquent un comportement "inapproprié" ou du "harcèlement", pour d'autres. "Avec moi, Noël Le Graët était vraiment lourdingue", se souvient une ancienne salariée de la Fédération. Il me disait qu’il voulait me ramener chez lui. Il ne m’envoyait pas de sms." Une autre ex-membre de la FFF juge qu'il existe "d’énormes problèmes de gouvernance et une omerta généralisée sur un certain nombre de sujets comme le harcèlement sexuel et moral." D'autres sources évoquent aussi la position ambigüe de Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF.