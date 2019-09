Guendouzi rejoint les A

En début d'après-midi, Didier Deschamps était resté évasif concernant Paul Pogba, blessé et resté à Manchester United pour passer des examens médicaux en compagnie du staff des Red Devils. "On verra s'il est disponible. Si ce n'est pas le cas, j'aviserai", avait expliqué le sélectionneur de l'équipe de France. Il a finalement très rapidement tranché, et choisi de faire venir un petit nouveau avant les deux prochaines échéances des Bleus, dans la course à la qualification pour l'Euro 2020, face à l'Albanie samedi prochain au Stade de France, puis contre Andorre trois jours plus tard, toujours à Saint-Denis. Puisque l'habituel numéro 6 des champions du monde est contraint au forfait, l'occasion est donnée à Mattéo Guendouzi de franchir un cap.

Initialement retenu avec les Espoirs de Sylvain Ripoll, le milieu de terrain d'Arsenal est donc "transféré" chez les A, et est ainsi récompensé de sa progression, qui lui a permis de passer de la Ligue 2 à la Premier League sans grande difficulté. Car depuis son arrivée sur les bords de la Tamise en juillet 2018, à la demande d'Unai Emery, celui qui a été formé au Paris Saint-Germain n'a pas déçu, bien au contraire. De l'autre côté de la Manche, il a rapidement fait oublier sa réputation de joueur ingérable qu'il s'était bien maladroitement faite au FC Lorient. Guendouzi avait en effet terminé son expérience chez les Merlus en conflit avec la direction et l'entraîneur, Mickaël Landreau.

Cette histoire est désormais loin derrière l'homme aux 9 capes avec les Bleuets, demi-finalistes du dernier Euro de la catégorie au cours de l'intersaison. A seulement 20 ans, le Gunner a déjà pris plus d'importance dans son club cette saison, en témoignent ses quatre titularisations sur les quatre premières journées de Premier League. Didier Deschamps ne pouvait pas rester insensible à ce profil à la fois technique et combatif, capable de récupérer de nombreux ballons et de se projeter vers l'avant balle au pied, ou d'accélérer la transition collective par sa qualité de passes. Le message envoyé par le sélectionneur au premier concerné est forcément encourageant.