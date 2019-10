Griezmann: "Un gros match de toute l'équipe"

Antoine Griezmann est satisfait de la performance de l'équipe de France, qui s'est imposée en Islande (0-1) en éliminatoires de l'Euro 2020.

"C'était très dur et il y a eu un gros match de toute l'équipe, a confié le n°7 des Bleus sur TF1. Il fallait prendre les trois points, on l'a fait, et maintenant il y a un gros match qui nous attend à la maison contre la Turquie, lundi, qui sera très important après la défaite de l'aller."

L'attaquant du FC Barcelone s'est montré décisif en obtenant le penalty transformé par Olivier Giroud. "J'ai pris une béquille et je ne pouvais pas le tirer, explique l'ancien de l'Atlético, qui a manqué ses deux dernières tentatives dans l'exercice. Giroud l'a mis et c'est le plus important."