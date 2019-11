Griezmann égale Papin !

Muet depuis plus de cinq mois sous le maillot tricolore, Antoine Griezmann a profité du déplacement en Albanie, dimanche, pour retrouver le chemin du but.

Auteur du deuxième but français à Tirana, le Barcelonais, par ailleurs passeur décisif sur le premier but signé Corentin Tolisso, le natif de Mâcon a inscrit à cette occasion sa 30e réalisation avec les Bleus.

De quoi en faire l’égal de Jean-Pierre Papin et Just Fontaine, également auteurs de 30 buts en sélection, et se hisser ainsi au rang des meilleurs buteurs en bleu.