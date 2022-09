Golden Boy : Onze Français nommés

Le quotidien italien Tuttosport a révélé ce vendredi sa liste des 100 nommés pour le titre de Golden Boy, l’équivalent du Ballon d’Or chez les jeunes (moins de 21 ans). De nombreux français en font partie, dont la pépite du Real Madrid, Eduardo Camavinga.



Pour remporter cette récompense et succéder ainsi au palmarès à Pedri, Camavinga aura cependant fort à faire. La concurrence est rude avec les présences aussi dans la liste du tenant du titre, de Jamal Musiala du Bayern Munich et de Jude Bellingham du Borussia Dortmund.

Les Français présents en nombre dans la liste

Dix autres joueurs français font partie des postulants. Il s’agit d’Ekitike, Gusto, Estève, Kalimuendo, Lihadji, Nianzou, Rutter, Soppy, Wahi, Antiste. Parmi les grands espoirs de la Ligue 1, il y a aussi le Parisien Nuno Mendes et le Rennais Sulemana qui sont cités.



Pour rappel, le dernier Français à avoir remporté le titre de Golden Boy c’est Kylian Mbappé en 2017. Paul Pogba et Anthony Martial ont également eu droit à cet honneur. Le vainqueur est choisi à partir d’un scrutin de votes, auquel participent plusieurs journaux européens reconnus dont L’Equipe et France Football.