Giroud peut-il dépasser Henry ?

Olivier Giroud ne cesse de le clamer depuis quelques mois, les 41 buts de Michel Platini sont "un objectif". Il vient encore de le répéter à Clairefontaine, tout en y associant le cap des 100 sélections, alors qu'il affiche 97 capes et 39 buts avant le déplacement de samedi soir en Suède : "J'entrerais un peu plus dans l'histoire des Bleus. Dépasser Michel Platini ne m'obsède pas, c'est un bien grand mot, mais bien sûr que ça me tient à coeur." Mais la vraie question n'est-elle pas ailleurs ? Il paraît à peu près acquis que l'attaquant de Chelsea rejoindra et même dépassera l'ancien n°10 de l'équipe de France.Il sera très difficile d'aller chercher Thierry Henry et sa première place à 51 buts. Si Giroud continue de déjouer tous les pronostics, s'arrachant sans cesse pour aller récupérer du temps de jeu en club comme en sélection, où Didier Deschamps lui voue presque un culte, l'ex-Montpélliérain est forcément plus près de la fin que du début. "Au-delà de 2021, je n'en sais rien du tout. Je suis concentré sur le court et moyen terme. On verra ce que l'avenir réserve, mais j'ai encore quelques belles années devant moi. Tant que je suis décisif et compétitif en club, si le coach a besoin, je serai toujours présent. Je ne me fixe aucune limite."Soldat d'une régularité assez parfaite, Giroud a été à peine arrêté lors du dernier succès en Albanie, en novembre (0-2), où il était resté muet.Si on considère le Mondial 2022 comme son ultime objectif, même s'il aurait tout de même 36 ans au Qatar, il reste une petite quarantaine de matchs à jouer pour Didier Deschamps et ses troupes. Chacun ira de son calcul, mais il est probable que l'intéressé l'ait déjà fait de son côté. Oui, alimenté par Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et d'autres encore autour de lui, Giroud peut rattraper Thierry Henry.