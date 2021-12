Giroud fixe la date de sa retraite

Olivier Giroud a aujourd’hui 35 ans et il évolue chez les pros depuis maintenant 16 ans. A sa place, beaucoup auraient songé à tirer leur révérence, mais lui n’est pas du tout dans cet état d’esprit. Le natif de Chambéry se voit encore jouer pendant quelques années au plus haut niveau.

Dans un entretien accordé au site Tribal Football, l’attaquant français a fait savoir qu’il se donnait encore trois ou quatre saisons comme joueur. Et, il a aussi indiqué que l’AC Milan pourrait ne pas être son dernier club. « Le plus important est de garder la motivation pour jouer au plus haut niveau, a confié l’ancien montpélliérain. C’est très exigeant, mais tant que mon corps suivra alors je jouerai. Milan ça sera mon dernier challenge en Europe, et après on verra. Mais je veux vraiment gagner le Scudetto avec Milan. Et je veux encore joueur encore 3,4 ans ».

Giroud n’a pas fait de croix sur les Bleus

Giroud est très concentré sur ses devoirs envers les Rossonerri. Au point de faire une croix sur l’équipe de France, où il n’est plus convoqué depuis le dernier Euro ? Absolument pas. « Je me concentre sur mon club maintenant et si le sélectionneur me rappelle alors on verra, a-t-il tonné. Aujourd’hui, je me concentre sur mon club et ma famille. Mais, encore une fois, je n’ai pas dit que je me retire, donc on verra ».

Avec son équipe lombarde, Giroud a retrouvé du temps et de la compétitivité. Il se sent légitime pour retrouver la sélection. Mais la balle reste dans le camp de Didier Deschamps et ce dernier n’est pas forcément de cet avis. Vendredi, sur RMC Sport, il avait déclaré ce qui suit à propos de son ancien buteur : « C’est jamais le bon timing quoi qu’il arrive, c’est jamais le bon moment pour arrêter ». « Et je rajoute une chose et je me mets dedans, sur soi-même on est jamais objectif, tu ne te rends pas compte que certains peuvent être meilleurs que toi, on est jamais objectif sur sa propre personne et je me mets dedans. Je parle de manière générale », a ajouté DD.