Giroud et Sissoko débutent face à la Turquie

Six jours après une facile victoire en amical contre la Bolivie (2-0), retour aux choses sérieuses pour la France qui se déplace ce samedi en Turquie, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de l'Euro 2020.

Face à des Turcs, 2e ex æquo avec les Bleus dans le groupe H, Didier Deschamps mise notamment sur Olivier Giroud et Moussa Sissoko, respectivement titulaires en pointe et à la récupération.

Pour le reste, c'est du grand classique pour l'entraîneur des champions du monde, puisque Giroud sera soutenu par un trio composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi.

Le onze tricolore: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Sissoko, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud