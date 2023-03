France - Pays-Bas : les Néerlandais durement touchés avec plusieurs forfaits face aux Bleus

Demain soir, les Pays-Bas affrontent la France à Saint-Denis en vue de débuter les qualifications pour l'Euro 2024. Les deux nations veulent entamer cette phase de qualification par un succès et ce choc promet beaucoup. Mais il vient d'enregistrer une mauvaise nouvelle puisque du côté des Pays-Bas, c'est l'hécatombe dans l'effectif de Ronald Koeman. Le sélectionneur des Orange doit faire face à pas moins de cinq forfaits, comme l'a confirmé la fédération, suite à un virus qui décime l'effectif. Ainsi, l'ancien coach du FC Barcelone vient de voir plusieurs joueurs s'en aller, avec notamment des éléments majeurs.

Plusieurs joueurs forfaits

On apprend que Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman et Bart Verbruggen viennent de quitter le stage, eux qui souffrent d'un virus. Avec De Ligt en défense et Gakpo en attaque qui sont touchés, les Pays-Bas viennent de prendre des coups derrière la tête. Des remplaçants arrivent dans l'effectif de Koeman avec Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Kjell Scherpen (Vitesse Arnhem) et Stefan de Vrij (Inter Milan) qui ont été appelés. Ce match face aux Bleus demain soir s'annonce donc délicat pour les Pays-Bas, avec un effectif diminué et un onze de départ qui va être modifié.