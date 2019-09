Les Bleus ont quitté le Stade de France avec le sentiment du devoir accompli, samedi soir, après la victoire obtenue contre l'Albanie (4-1). Ils ont le devoir de remettre ça, dès mardi soir, contre Andorre. Où le principal obstacle sera une possible décompression, par manque de motivation, dans ce match des extrêmes entre les champions du monde et la 136e nation mondiale. Comment faire pour rester concerner ? "On se motive déjà en regardant le classement", rappelle ainsi Hugo Lloris, qui n'oublie pas que les Bleus sont toujours à égalité de points avec la Turquie et l'Islande dans leur groupe.

"Nous sommes toujours en vigilance, a prévenu Didier Deschamps, ce lundi, en conférence de presse. Quand le premier match se passe bien, même très bien, il y a toujours un peu de relâchement, consciemment ou inconsciemment. On va être attentif à ça. Cette équipe d'Andorre a cédé à deux minutes de la fin. Ça dépendra beaucoup de nous. On sait qu'on va jouer contre une équipe regroupée, qui va se battre jusqu'à la fin. Il faudra amener la même variété dans le jeu, la même percussion. Et avoir la même exigence."

"Une maîtrise supplémentaire"

Remettre ça, en quelque sorte, alors que l'attaque française a proposé des mouvements collectifs très intéressants, presque rarement vus, contre l'Albanie. "L'animation offensive est toujours une priorité pour nous, explique Deschamps. Samedi soir, on a fait tout ce qu'il fallait. On est capable de faire ça, on ne l'a pas fait sur tous les matches." Pour imaginer le pire, il suffit de se souvenir du France-Luxembourg (0-0) d'il y a deux ans. "Mais depuis le titre de champions du monde, on a la capacité à avoir une maîtrise supplémentaire", juge le sélectionneur.

Pour ajouter de l'enjeu, on peut aussi penser aux chocs face à l'Islande et à la Turquie en octobre, pour lesquels certains joueurs ont des points à marquer. On peut penser à Kingsley Coman, excellent contre les Albanais, et qui pourrait prétendre à conserver une place de titulaire malgré le retour de blessure de Kylian Mbappé, dont il a occupé le poste d'ailier droit. "Je ne pense pas au prochain rassemblement, a toutefois prévenu Deschamps. On verra, on ne sait pas ce qu'il peut se passer d'ici là. Ceux qui sont là ont l'occasion de se mettre en valeur. La situation que j'aurai à gérer au mois d'octobre, je ne la connais pas."

Mais Deschamps, qui a annoncé qu'il procéderait à quelques changements dans son onze de départ, n'a pas manqué de souligner la bonne prestation de Coman. "Je suis content pour Kingsley, a-t-il indiqué. Ça fait longtemps qu'il était embêté par les blessures. Ce qu'il a réalisé samedi, c'est conforme à ce qu'il fait avec son club. Il a ajouté l'efficacité à sa capacité à dribbler, à accélérer." S'il pouvait enchaîner contre Andorre, ce serait tout bénéfice pour les Bleus.

Vidéo : France-Andorre en chiffres