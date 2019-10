Forfait inévitable pour Dubois ?

La défaite (1-0) de l'Olympique Lyonnais à Saint-Etienne ce dimanche soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, pourrait bien avoir des répercussions directes sur l'équipe de France. En effet, Léo Dubois n'a pas pu terminer la rencontre côté rhodanien, au point qu'il a quitté ses partenaires peu après la 80e minute de jeu, ce alors que Sylvinho avait déjà effectué les trois remplacements autorisés.

Le défenseur latéral droit semble souffrir des ischio-jambiers, et devrait donc être contraint au forfait pour les deux prochaines échéances des Tricolores sur la route de l'Euro 2020, vendredi prochain en Islande, puis trois jours plus tard au Stade de France contre la Turquie. Or, pour rappel, Didier Deschamps est déjà confronté aux absences de Paul Pogba, Florian Thauvin, Ferland Mendy et Hugo Lloris, alors que Kylian Mbappé et Lucas Hernandez devraient eux aussi manquer à l'appel.