FFF : Noël Le Graët bientôt visé par une plainte ?

Noël Le Graët visé par une plainte ? L'ex-président de la Fédération Française de Football pourrait effectivement être visé par une plainte après ses propos suite à sa démission mardi. L'ancien homme fort de la FFF avait indiqué qu'il était victime d'une "cabale" et d'un coup monté, assurant que le rapport d'audit n'avait rien dit de négatif à son sujet.

Sauf que ses propos n'ont pas absolument pas été du goût de Sonia Souid. Dans le courant du mois de janvier, l'agente de joueurs avait accusé Noël Le Graët de comportements déplacés à son égard lors d’un rendez-vous au domicile de l’ex-président de la Fédération française de football, en 2013. Sauf que ce dernier a donc assuré qu'il n'avait jamais touché la moindre femme et Souid l'a très mal pris, se laissant la réflexion d'une possible plainte contre Le Graët.

Invitée de France Info hier, elle a maintenu sa version en expliquant : "Il m’a proposée de me présenter Brigitte Henriques, chargée du développement du foot féminin. J’arrive au domicile parisien de M.Le Graët vers 18h30, 19h, deux coupes de champagne étaient servies. Je commence le rendez-vous parce que Brigitte Henriques n’arrive pas. J’expose toutes mes idées, je ne touche pas à ma coupe de champagne mais lui en boit plusieurs et ça semble le désinhiber. Il tombe sa veste de costume, déboutonne sa chemise, il est avachi sur le canapé, il écarte les jambes, est de plus en plus débraillé et se caresse le bas ventre. C’est l’image que j’ai du président de la FFF. Ce ne sont pas des gestes normaux dans un rendez-vous professionnel."

Bien que l'agente de joueurs maintient qu'aucune agression sexuelle ne s'est produite, elle envisage de porter plainte pour harcèlement. "Il ne m’a pas agressée sexuellement, ne m’a jamais touchée, ne m’a jamais retenu de force, mais le harcèlement a duré plusieurs années. Il a continué à m’appeler très régulièrement, toujours pour m’inviter à diner. C’est quelqu’un d’habile qui ne laisse pas de traces. […] J’ai été meurtrie de la réaction de M. Le Graët. La réflexion murissait dans ma tête. La démission, oui, mais a-t-il présenté des excuses ou a-t-il eu la moindre pensée pour des victimes ? Je suis en pleine réflexion", a-t-elle indiqué sur France Info, alors que l'avocat de Noël Le Graët, Maître Thierry Marembert, avait assuré sur le plateau de C à vous mardi soir que Souid était "un témoin miraculeux" et qu'elle "ment sur certains points". Autant dire que l'ancien président de la FFF n'est pas sorti d'affaire.