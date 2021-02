FFF : Le Graët espère le retour du public en mars

Dans un mois, les Bleus reçoivent l'Ukraine dans le cadre d'un match de qualification pour la Coupe du Monde de 2022. La rencontre aura lieu au Stade de France. Pour rappel, les hommes de Didier Deschamps n'ont plus joué dans ce stade depuis le match de Ligue des Nations face à la Suède le 17 novembre. Une rencontre qu'ils avaient remportée 4-2, sans public. En déplacement à Aix-en-Provence, le président de la FFF a affirmé vouloir le retour du public au Stade de France pour le match des Bleus le 24 mars : « Vous vous doutez bien qu'avec le stade de France qui fait 80 000 places, j'aimerais qu'on puisse mettre au moins 30 % minimum de spectateurs à titre expérimental ». Ces 30% représentent 24 000 spectateurs.



Du côté du gouvernement, le sujet n'a pas encore été abordé publiquement, si ce n'est les tests qui seront peut-être effectués au Groupama Stadium, à Gerland et à l'Astroballe, à Lyon et Villeurbanne. Une réunion entre plusieurs ministres à ce propos a justement eu lieu à Matignon ce mardi.

Les élections de la FFF approchent

Autre sujet abordé par Le Graët ce mardi, celui des élections de la FFF. À sa tête depuis 2011, Noël Le Graët est actuellement en campagne pour être réélu : « Ce n'est pas un métier, c’est un loisir ». Il ajoute : « Je trouve que ce n’était pas le moment où il y a tellement de difficultés soit avec l’État, soit avec les clubs de ne pas assumer au moins quelques mois voire un peu plus sur le mandat qui vient ».



Face à lui, Michel Moulin et Frédéric Thiriez se sont également présentés pour devenir le futur président de la Fédération. Jean-Pierre Mapolin s'était aussi porté candidat mais sa liste n'a pas été validée par la Commission de surveillance des opérations électorales de la FFF. L'élection aura lieu peu avant France - Ukraine, le 13 mars.