FFF : Jean-François Villotte succède à Florence Hardouin au poste de directeur général

Une page se tourne à la FFF. Ce vendredi après-midi, Philippe Diallo, le président de la fédération, a officialisé l’arrivée de Jean-François Villotte au poste de directeur général par le biais d’un communiqué. Pour rappel, l’instance avait décidé d’écarter Florence Hardouin, cité dans l’affaire Noël Le Graët.

Ancien directeur général de la Fédération Française de tennis

Jean-François Villotte a auparavant exercé “des fonctions de responsabilités au sein de l’administration de l’Etat et de la Ville de Paris, de directeur du cabinet du ministre des Sports puis de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (2002-2006) et de directeur général de la Fédération Française de Tennis (2007-2009 et 2018-2021)” peut-on lire dans ce communiqué. Le profil de l’avocat au barreau de Paris a été validé par un groupe de travail composé entre autres par Jean-Michel Aulas, Laura George ou encore de Vincent Labrune.