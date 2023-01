FFF : Aulas s'explique sur la mise en retrait de Le Graët

Mercredi, la FFF a vécu un Comex historique avec la mise en retrait du président Noël Le Graët au profit de Philippe Diallo, son vice-président, mais aussi la mise à pied à titre conservatoire de Florence Hardouin, directrice générale. Cette dernière a d'ailleurs fait un malaise en rentrant chez elle et elle a dû être hospitalisée. Après cette journée totalement folle, les regards sont désormais tournés vers la suite et les membres du Comex espèrent de l'amélioration au sein de la FFF. Jean-Michel Aulas, qui en fait partie, a d'ailleurs pris la parole sur France Info ce jeudi matin et a parlé de la situation qui était devenu intenable. Il a commenté la mise en retrait de Noël Le Graët et a assuré que le statut quo n'était plus une option.

Aulas commente la mise en retrait de Le Graët

"La situation était devenue intenable pour l’ensemble du foot français, pour les membres de la Fédération mais aussi pour Noël Le Graët qui est un homme tout à fait respectable jusqu’à ce que ces scandales arrivent par le biais de la parole public. Le statut quo n’était plus une option, il fallait trouver la solution la plus adaptée. L’image du football, la crédibilité au niveau des pouvoirs publics qui se sont exprimés dernièrement et pour les dirigeants que nous sommes au niveau de la fédération, il y avait aussi une situation qu’on ne pouvait assumer. Une procédure administrative a été ouverte depuis quelques temps par le ministère des Sports (l’audit, ndlr). On a tous été interrogés par les inspecteurs, c’était difficile d’intervenir de manière plus précise avant la fin de cette enquête d’autant que Noël nous a certifiés que le contenu de ce rapport ne lui paraissait pas négatif pour lui. Il fallait prendre nos responsabilités. On avait bien entendu la parole de la ministre (des Sports, Amélie Oudéa-Castéra), des pouvoirs publics. On a fait ce qui permutait de continuer d’instruire la procédure des inspecteurs et puis nous d’exprimer une situation qu’on ne voulait pas assumer", a assuré un Aulas cash et qui a donc souhaité, comme les autres membres du Comex, un changement de taille au sein de la FFF.